придумать новые слова из слова часовщик
Русский язык
придумать новые слова из слова часовщик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сова,воск,час,часик,часок,сик расшифровывается как социальный индивидуальный код,сок вот что я смогла придумать.
Гость:
час часик часок сок оса коса
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