основание равнобедренного треугольника равно 18 см. а боковая сторона равна 15см. найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей

Геометрия

основание равнобедренного треугольника равно 18 см. а боковая сторона равна 15см. найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей

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