основание равнобедренного треугольника равно 18 см. а боковая сторона равна 15см. найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей
Геометрия
основание равнобедренного треугольника равно 18 см. а боковая сторона равна 15см. найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полупериметр р=(a+b+c)\2 p=(18+15+15)\2=24 площадь треугольника по формуле Герона S^2=p(p-a)(p-b)(p-c) S^2=24*(24-18)*(24-15)*(24-15)= 144*9*9 S=12*9=108 Радиус вписанной окружности r=S\p r=108\24=4.5 cм Радиус описанной окружности R=abc\(4S) R=18*15*15\(4*108)=9.375 cм
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