Решить задачу выдиляя 3 этапа математические моделирования) Расстояние между пунктами А и Б 40 км.,из пункта Б выехал велосипедист,а из А-автомобиль.Автомобиль проехал до встречи росстояние в 4 раза больше чем велосипедист,на к...

Алгебра

Решить задачу выдиляя 3 этапа математические моделирования) Расстояние между пунктами А и Б 40 км.,из пункта Б выехал велосипедист,а из А-автомобиль.Автомобиль проехал до встречи росстояние в 4 раза больше чем велосипедист,на каком расстоянии от А произошла встреча?

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