Решить задачу выдиляя 3 этапа математические моделирования) Расстояние между пунктами А и Б 40 км.,из пункта Б выехал велосипедист,а из А-автомобиль.Автомобиль проехал до встречи росстояние в 4 раза больше чем велосипедист,на к...

Алгебра
Решить задачу выдиляя 3 этапа математические моделирования) Расстояние между пунктами А и Б 40 км.,из пункта Б выехал велосипедист,а из А-автомобиль.Автомобиль проехал до встречи росстояние в 4 раза больше чем велосипедист,на каком расстоянии от А произошла встреча?   
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть велосипедист проехал х км, тогда х+4х=40 5х=40 х=8км проехал велосипедист 8*4=32км проехал автомобиль на расстоянии 32 км от А произошла встреча
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