Гость: Гость:

25^(x+1) - 11*5^(x)+0.4=0 25*25^x - 11*5^(x)+0.4=0 25*5^(2x) - 11*5^(x)+0.4=0 сделаем замену y=5^(x) (5^(x)>0): 25y^2-11y+0.4=0 D=121-4*0.4*25=81 y1=(11-9)\(2*25)=1\25 y2=(11+9)\(2*25)=10\25=2\5 вовзращаемся к замене 5^x=1\25=5^(-2) x=-2 5^x=0.4 x=log от 5 по основанию 0.4