в 5 мешках 100 орехов в 1и 2-52ореха в 2-и3-43 ореха в 3и4-45 орехов в 4и5-30орехов сколько рехов в каждом мешке
Математика
в 5 мешках 100 орехов в 1и 2-52ореха в 2-и3-43 ореха в 3и4-45 орехов в 4и5-30орехов сколько рехов в каждом мешке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 52+45=97 орехов в 1,2,3, и 4 мешках вместе 2) 100-97=3 ореха в пятом мешке 3) 30-3=27 орехов в четвертом мешке 4) 54-27=18 орехов в третьем мешке 5) 43-18=25 орехов во втором мешке 6) 52-25=27 орехов в первом мешке ответ: 27 орехов в первом мешке, 25 орехов во втором мешке, 18 орехов в третьем мешке,27 орехов в четвертом мешке, 3 ореха в пятом мешке
Гость:
52+45=97шт в 1,2,3,4 мешках 100-97=3шт в 5 мешке 30-3=27шт в 4 мешке 45-27=18шт в 3 мешке 43-18=25шт во 2 мешке 52-25=27шт в 1 мешке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Cумма цифр двузначного числа равна 8,а произведение этого числа на число , полученное из него путем перестановки цифр равно 1855.Найдите заданн...
Математика
Продолжительность дня с 7 октября по 19 ноября уменьшилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжительность дня 7 октября? решите с помощью ...
Геометрия
основание равнобедренного треугольника равно 18 см. а боковая сторона равна 15см. найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугол...
Алгебра