в 5 мешках 100 орехов в 1и 2-52ореха в 2-и3-43 ореха в 3и4-45 орехов в 4и5-30орехов сколько рехов в каждом мешке

Гость: Гость:

1) 52+45=97 орехов в 1,2,3, и 4 мешках вместе 2) 100-97=3 ореха в пятом мешке 3) 30-3=27 орехов в четвертом мешке 4) 54-27=18 орехов в третьем мешке 5) 43-18=25 орехов во втором мешке 6) 52-25=27 орехов в первом мешке ответ: 27 орехов в первом мешке, 25 орехов во втором мешке, 18 орехов в третьем мешке,27 орехов в четвертом мешке, 3 ореха в пятом мешке