Cумма цифр двузначного числа равна 8,а произведение этого числа на число ,    полученное из него путем перестановки цифр  равно 1855.Найдите заданное число

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система: х+у=8 (10х+у)(10у+х)=1855 у=8-х (10х+у)(10у+х)=1855 подставляем значение у: (10х+8-х)(10(8-х)+х)=1855 (9х+8)(80-9х)=1855 720x-81х^2+640-72x=1855 -81x^2+648x-1215=0 сокращаем всё на -81. x^2-8х+15=0 х1=3 х2=5 у1=8-3=5 у2=8-5=3 значит, это или 53 или 35