Четвероклассники подготовили свои работы к выставке рисунков. Несколько из них сделаны пером и тушью, 17/25 всех работ - акварелью, 5/25 всех рисунков сделаны карандашом. Какая часть рисунков сделана пером и тушью? Сколько сдел...
Математика
Четвероклассники подготовили свои работы к выставке рисунков. Несколько из них сделаны пером и тушью, 17/25 всех работ - акварелью, 5/25 всех рисунков сделаны карандашом. Какая часть рисунков сделана пером и тушью? Сколько сделано рисунков каждого вида, если всего к выставке подготовили 75 работ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количество всех работ примем за единицу, тогда 1-17/25-5/25=3/25 часть рисунков сделана пером и тушью 75*17/25=51 рисунок акварелью, 75*5/25=15 рисунков сделаны карандашом, 75-51-15=9 рисунков сделано пером и тушью
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