Четвероклассники подготовили свои работы к выставке рисунков. Несколько из них сделаны пером и тушью, 17/25 всех работ - акварелью, 5/25 всех рисунков сделаны карандашом. Какая часть рисунков сделана пером и тушью? Сколько сдел...

Математика

Четвероклассники подготовили свои работы к выставке рисунков. Несколько из них сделаны пером и тушью, 17/25 всех работ - акварелью, 5/25 всех рисунков сделаны карандашом. Какая часть рисунков сделана пером и тушью? Сколько сделано рисунков каждого вида, если всего к выставке подготовили 75 работ?

Автор: Гость