В трех корзинах 96 кг черешни.В первой корзине 28 кг,во-второй корзине третья часть всей черешни.Сколько кг черешни в третьей корзине?
Математика
В трех корзинах 96 кг черешни.В первой корзине 28 кг,во-второй корзине третья часть всей черешни.Сколько кг черешни в третьей корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 96:3=32 кг черешни - во второй корзине 2) 32+28=60 кг черешни - в первой и второй корзине вместе 3) 96-60=36 кг черешени - в третьей козине ответ: 36 кг
Гость:
96:3=32(кг)-во второй корзине 32+28=60(кг)-в первой и второй корзинах вместе 96-60=36(кг)-в третьей корзине
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