В 3-х корзинах 96 кг черешни.В 1 корзине-28 кг,во второй корзине третья часть всей черешни.Сколько кг черешни в третьей корзине?

1)96:3=32(кг)-во 2 корзине 2)28+32=60(кг)-в 1 и во 2 корзине вместе 3)90-60=30(кг)- в 3 корзине

Гость: Гость:

96/3=32кг во второй корзине, 32+28=60кг в двух корзинах, 96-60=36кг черешни в третьей корзине