написать 6 словосполучень)))
Қазақ тiлi
написать 6 словосполучень)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бабине літо,за тридевять земель,вийти на дорогу,зелене поле,білий від снігу,ми не одні.
Гость:
шапка господаря. червоный вiд сорому. ручка дверей. зелене поле. втричi швидше. бiлий вiд снiгу
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