Как обьяснить,что в описании звучат слова: меньше меньше мороз...палил,жег всё живое больше больше ?
Литература
Как обьяснить,что в описании звучат слова: меньше меньше мороз...палил,жег всё живое больше больше ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоесть мороз такой холодный и жгучий,что заморозил,сжег все живое
Гость:
Думаю что был холод до такой степени, что обмораживая, казалось что горит..
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