покажите на примерах, что скорость, траектория движения и пройденый путь являются относительными величинами.

Гость: Гость:

1)Пример: человек едет на велосипеде прямолинейно и равномерно Относительно дороги человек движется, относительно велосипеда - покоится 2) Навстречу ему едет другой велосипедист, который разворачивается. Относительно дороги первый велосипедист движется прямолинейно Относительно второго велосипедиста он разворачвается 3) Человек вверх идет по эксколатору, идущему вниз. (они движутся с одинаковой скоростью) Относительно эксколатора человек проходит какой-то путь, относительно земли - нет (остается на том же месте).