покажите на примерах, что скорость, траектория движения и пройденый путь являются относительными величинами.
Физика
покажите на примерах, что скорость, траектория движения и пройденый путь являются относительными величинами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пример: человек едет на велосипеде прямолинейно и равномерно Относительно дороги человек движется, относительно велосипеда - покоится 2) Навстречу ему едет другой велосипедист, который разворачивается. Относительно дороги первый велосипедист движется прямолинейно Относительно второго велосипедиста он разворачвается 3) Человек вверх идет по эксколатору, идущему вниз. (они движутся с одинаковой скоростью) Относительно эксколатора человек проходит какой-то путь, относительно земли - нет (остается на том же месте).
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