Прочитай текст: В 1925г. в Индии нашли мальчика лет девяти, который около семи лет прожил в волчьей стае. По уровню умственного развития ему было девять месяцев.Прожив четыре года среди людей, он выучил несколько пр...
География
Прочитай текст: В 1925г. в Индии нашли мальчика лет девяти, который около семи лет прожил в волчьей стае. По уровню умственного развития ему было девять месяцев.Прожив четыре года среди людей, он выучил несколько простых слов и команд. Как ты думаешь, смог бы мальчик научиться всему тому, что имеет человек, и стать полноправным членом общества? Свойответ поясни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не сможешь, если бы 2-3 года максимум,то можно было бы чего то добиться. А так он уже не привыкнет к современному обществу. Его мозг уже ослаб и не воспримет столь серьезную информацию. Можно даже не пытаться. Конечно кое-чего получиться,выучить немного слов...немного культуры поведения...но чтобы ему самостоятельно жить,всему научиться. Это нет))
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