Прочитай текст:             В 1925г. в Индии нашли мальчика лет девяти, который около семи лет прожил в волчьей стае. По уровню умственного развития ему было девять месяцев.Прожив четыре года среди людей, он выучил несколько пр...

Гость: Гость:

Нет не сможешь, если бы 2-3 года максимум,то можно было бы чего то добиться. А так он уже не привыкнет к современному обществу. Его мозг уже ослаб и не воспримет столь серьезную информацию. Можно даже не пытаться. Конечно кое-чего получиться,выучить немного слов...немного культуры поведения...но чтобы ему самостоятельно жить,всему научиться. Это нет))