ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, нужно написать уравнение реакций ; H3P04 + KOH = ?

Химия
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, нужно написать уравнение реакций ; H3P04 + KOH = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3PO4-3KOH= K3PO4+3H2O
Гость:
H3PO4+KOH=KH2PO4+H2O
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