конец минутной стрелки часов за1 ч описывает окружность длиной 31,4 см какова длина минутной стрелки

Математика
конец минутной стрелки часов за1 ч описывает окружность длиной 31,4 см какова длина минутной стрелки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина минутной стрелки - радиус описанной ею окружности. Из формулы c=2πr, где с - длина окружности r=c/2π=31,4/6,28=5 см - это и есть длина стрелки
Гость:
так как р=2πr r=p/2π=31,4/(2*3,14)=5см длина минутной стрелки
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