Произведение двух чисел на 29 больше их суммы.Если к первому числу прибавить удвоенное второе число,то получится19.Найдите эти числа

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Пусть 1-ое число будет х, второе - у, тогда согласно условию можно составить систему уравнений: ху-29=х+у х+2у=19 Решаем ее методом подстановки, выразив х во втором уравнении системы, получаем х=19-2у, подставляем в 1-ое уравнение: (19-2у)у-29=19-2у+у 19у-2у^2-48+2у-у=0 -2у^2+20у-48=0 у^2 -10у+24=0 Д=4 у1=6, у2=4 Находим х. х1=19-2*6=7 х2=19-2*4=11 Делаем проверку (подставив эти числа в систему). Все совпадает, значит в ответе будут две пары чисел. Ответ: 7 и 6 или 11 и 4.