Произведение двух чисел на 29 больше их суммы.Если к первому числу прибавить удвоенное второе число,то получится19.Найдите эти числа
Алгебра
Произведение двух чисел на 29 больше их суммы.Если к первому числу прибавить удвоенное второе число,то получится19.Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1-ое число будет х, второе - у, тогда согласно условию можно составить систему уравнений: ху-29=х+у х+2у=19 Решаем ее методом подстановки, выразив х во втором уравнении системы, получаем х=19-2у, подставляем в 1-ое уравнение: (19-2у)у-29=19-2у+у 19у-2у^2-48+2у-у=0 -2у^2+20у-48=0 у^2 -10у+24=0 Д=4 у1=6, у2=4 Находим х. х1=19-2*6=7 х2=19-2*4=11 Делаем проверку (подставив эти числа в систему). Все совпадает, значит в ответе будут две пары чисел. Ответ: 7 и 6 или 11 и 4.
Гость:
Допустим, одно число х, второе - у, тогда составим систему уравнений ху-29=х+у х+2у=19 х=19-2у, подставив в первое уравнение получим (19-2у)у-29=19-2у+у 19у-2у²-29-19+2у-у=0 -2у²+20у-48=0 D=b²-4ac=16, D>0 ⇒2 вещественных корня, √D=4 у₁=-b+√D/2a=4 у₂=-b-√D/2a=6 найдем х х₁=19-2*4=11 х₂=19-2*6=7 в ответе будут две пары чисел 4 и 11; и 6 и 7
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