Точка на гипотенузе равноудалена от обоих катетов, делит гипотенузу на отрезки 30 и 40. Найти катеты треугольника
Математика
Точка на гипотенузе равноудалена от обоих катетов, делит гипотенузу на отрезки 30 и 40. Найти катеты треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Н — указанная точка на гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC, AС,BC - катеты. [latex]\frac{AC}{BC}=\frac{4}{3}[/latex] - по свойству биссектрисы [latex]AC^2 +BC^2=4900[/latex] - теорема Пифагора Составим систему уравнений [latex]\left \{ {{\frac{AC}{BC}=\frac{4}{3}} \atop {AC^2 +BC^2=4900}} \right\\ \left \{ {{AC=\frac{4BC}{3}} \atop {\frac{16BC^2}{9} +BC^2=4900}} \right\\ 16BC^2} +9BC^2=44100\\ BC^2 =1764 \\BC = 42[/latex] АС = 56
Гость:
Точки, равноудаленные от катетов, лежат на биссектрисе прямого угла. Биссектриса делит гипотенузу на отрезки, пропорциональные катетам. Пусть катеты равны 30 * Х и 40 * Х. Тогда по теореме Пифагора (30 * Х)² + (40 * Х)² = 900 * Х² + 1600 * Х² = 2500 * Х² = (30 + 40)² = 4900 Х² = 4900 / 2500 = 1,96 X = √ 1,96 = 1,4 Итак, катеты треугольника равны 30 * 1,4 = 42 см и 40 * 1,4 = 56 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
необходимо перевезти зерно от элеватора до мелькомбината.железная дорога предоставила 12 составов по 35 вагонов в каждом.сколько тонн зерна перевез...
Математика
Космический корабль "Вега-1" двигался к комете Галлея со скоростью 34 км/с, а сама комета двигалась ему навстречу со скоростью 46 км/c. Какое расст...
Математика
3 конверта на 12 рублей дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов?Цена конвертов одинакова.
Алгебра
Произведение двух чисел на 29 больше их суммы.Если к первому числу прибавить удвоенное второе число,то получится19.Найдите эти числа