необходимо перевезти зерно от элеватора до мелькомбината.железная дорога предоставила 12 составов по 35 вагонов в каждом.сколько тонн зерна перевезут на комбинат,если в каждый вагон помещается 46000 кг зерна?
Математика
необходимо перевезти зерно от элеватора до мелькомбината.железная дорога предоставила 12 составов по 35 вагонов в каждом.сколько тонн зерна перевезут на комбинат,если в каждый вагон помещается 46000 кг зерна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46000кг=46т 12*35=420 вагонов, 420*46=19320 т зерна перевезут на комбинат,
Гость:
1)12*35=420(вагона) 2)420*46=19320(т) зерна. Ответ:19320тонн.
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