необходимо перевезти зерно от элеватора до мелькомбината.железная дорога предоставила 12 составов по 35 вагонов в каждом.сколько тонн зерна перевезут на комбинат,если в каждый вагон помещается 46000 кг зерна?

Математика

необходимо перевезти зерно от элеватора до мелькомбината.железная дорога предоставила 12 составов по 35 вагонов в каждом.сколько тонн зерна перевезут на комбинат,если в каждый вагон помещается 46000 кг зерна?

Автор: Гость