Космический корабль "Вега-1" двигался к комете Галлея со скоростью 34 км/с, а сама комета двигалась ему навстречу со скоростью 46 км/c. Какое расстояние было между ними за 15 мин до встечи?

Математика

Космический корабль "Вега-1" двигался к комете Галлея со скоростью 34 км/с, а сама комета двигалась ему навстречу со скоростью 46 км/c. Какое расстояние было между ними за 15 мин до встечи?

Автор: Гость