Космический корабль "Вега-1" двигался к комете Галлея со скоростью 34 км/с, а сама комета двигалась ему навстречу со скоростью 46 км/c. Какое расстояние было между ними за 15 мин до встечи?
Математика
Космический корабль "Вега-1" двигался к комете Галлея со скоростью 34 км/с, а сама комета двигалась ему навстречу со скоростью 46 км/c. Какое расстояние было между ними за 15 мин до встечи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения была 34 + 46 = 80 км/с. За 15 мин до встречи расстояние было равно 80 * 900 = 72000 км. Ответ: 72000 км.
Гость:
В 15 минутах 15 * 60 = 900 секунд. За 900 секунд корабль пролетит 34 * 900 = 30600 км, а комета пролетит 46 * 900 = 41400 км, поєтому расстояние между ними было 30600 + 41400 = 72000 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 конверта на 12 рублей дешевле 5 таких же конвертов. На сколько стоимость 11 таких же конвртов больше 9 конвертов?Цена конвертов одинакова.
Алгебра
Произведение двух чисел на 29 больше их суммы.Если к первому числу прибавить удвоенное второе число,то получится19.Найдите эти числа
Математика
конец минутной стрелки часов за1 ч описывает окружность длиной 31,4 см какова длина минутной стрелки
География
Прочитай текст: В 1925г. в Индии нашли мальчика лет девяти, который около семи лет прожил в волчьей стае. По уровню умственного развити...