В первый год фермер обработал 20 га земли .Затем ,переходя к интенсивным способам земледелия ,он в течении трёх лет сокращал посевные площади на 10% по сравнению с предыдущим годом .Сколько гектаров составили посевны е площади ...
Математика
В первый год фермер обработал 20 га земли .Затем ,переходя к интенсивным способам земледелия ,он в течении трёх лет сокращал посевные площади на 10% по сравнению с предыдущим годом .Сколько гектаров составили посевны е площади через 3 года ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале каждого года оставалось 100 - 10 = 90 % посевных площадей, или 0,9. Значит, через 3 года осталось 20 * (0,9)^3 = 20 * (0,9 * 0,9 * 0,9) = 20 * 0,729 = 14,58 га. Ответ: 14,58 га.
Гость:
Посевная площадь через год равна текущей посевной площади, умноженной на 1 - 10 / 100 = 0,9 . Следовательно, посевная площадь через 3 года составит 20 * 0,9³ = 20 * 0,729 = 14,58 га.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
КАКИЕ ИЗ ПАР ЧИСЕЛ ЯВЛЯЮТСЯ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ: [-1;1],[-4;1],[одна вторая, две пятых]. само уравнение: 2х+5у-3=0
Математика
Точка на гипотенузе равноудалена от обоих катетов, делит гипотенузу на отрезки 30 и 40. Найти катеты треугольника
Математика
необходимо перевезти зерно от элеватора до мелькомбината.железная дорога предоставила 12 составов по 35 вагонов в каждом.сколько тонн зерна перевез...