В первый год фермер обработал 20 га земли .Затем ,переходя к интенсивным способам земледелия ,он в течении трёх лет сокращал посевные площади на 10% по сравнению с предыдущим годом .Сколько гектаров составили посевны е площади ...

Математика

В первый год фермер обработал 20 га земли .Затем ,переходя к интенсивным способам земледелия ,он в течении трёх лет сокращал посевные площади на 10% по сравнению с предыдущим годом .Сколько гектаров составили посевны е площади через 3 года ?

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