Функция задана на множество Q и является возрастющей в области определения. сравните значения функции: f(5) и f(-2)
Алгебра
Функция задана на множество Q и является возрастющей в области определения. сравните значения функции: f(5) и f(-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2<5, функция возростающая, значит по определению возрастающей функции (чем больше значение аргумента, тем большее значение функции) f(5)>f(-2)
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