Некто пришел в ряд,купил игрушек для малых ребят,ЗЩа первую игрушку заплатил одну пятую часть своих денег,зща вторую -три седьмых остатка от первой покупки,По приезщде в дом нашел в кошельке денег 1р.92к,Спрашивается ,сколько б...
Математика
Некто пришел в ряд,купил игрушек для малых ребят,ЗЩа первую игрушку заплатил одну пятую часть своих денег,зща вторую -три седьмых остатка от первой покупки,По приезщде в дом нашел в кошельке денег 1р.92к,Спрашивается ,сколько было в кошельке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,92 -это 4/7 от остка после покупки первой игрушки остаток после первой покупки - 3,36 3,36 - это 4/5 от первоначальной суммы 4,20 - было в кошельке
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