Некто пришел в ряд,купил игрушек для малых ребят,ЗЩа первую игрушку заплатил одну пятую часть своих денег,зща вторую -три седьмых остатка от первой покупки,По приезщде в дом нашел в кошельке денег 1р.92к,Спрашивается ,сколько б...

Математика

Некто пришел в ряд,купил игрушек для малых ребят,ЗЩа первую игрушку заплатил одну пятую часть своих денег,зща вторую -три седьмых остатка от первой покупки,По приезщде в дом нашел в кошельке денег 1р.92к,Спрашивается ,сколько было в кошельке?

Автор: Гость