Хлор производное предельного углеводорода имеет массу 237 Состав его следующий Cl 89,9% C-10,1% Определить молекулярную формулу Cx Cly

Химия
Хлор производное предельного углеводорода имеет массу 237 Состав его следующий Cl 89,9% C-10,1% Определить молекулярную формулу Cx Cly
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем молекулярные массы СL И  C   M(СL)=237*0,899=213.063 M(С) = 237 * 0,101=23.937 n(СL)= 213.063 : 35.5 = 6 n(С)=23.937 : 12 = 2 C2Cl6 гексохлорэтан  
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