Путешественник в первый день проехал две седьмых всего намеченного пути,Сколько осталось ему проехать,если намеченный путь 140 верст?

Математика

Путешественник в первый день проехал две седьмых всего намеченного пути,Сколько осталось ему проехать,если намеченный путь 140 верст?

Автор: Гость