Путешественник в первый день проехал две седьмых всего намеченного пути,Сколько осталось ему проехать,если намеченный путь 140 верст?

Математика
Путешественник в первый день проехал две седьмых всего намеченного пути,Сколько осталось ему проехать,если намеченный путь 140 верст?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 140/7*2=40 (верст) проехал в первый день 140-40=100 (верст) осталось Ответ: 100 верст осталось проехать 
Гость:
1) 140/7=20 (вёрст)- приходиться на одну часть пути 2) 20*2=40 (вёрст)- проехал 3) 140-40=100 (вёрст)- осталось проехать 
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