доказать,что угол между биссектрисами смежных углов равен 90 градуса

Геометрия
доказать,что угол между биссектрисами смежных углов равен 90 градуса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку биссектриса делит угол пополам, а сумма смежных углов равна 180°, то угол между биссектрисами равен  180 / 2 = 90°.
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