В классе 16 мальчиков. Из них 14мальчиков увлекаются футболом,9мальчиков шахматами.Сколько мальчиков увлекаются и футболом,и шахматами,если все мальчики класса занимаются этими играми?
Математика
В классе 16 мальчиков. Из них 14мальчиков увлекаются футболом,9мальчиков шахматами.Сколько мальчиков увлекаются и футболом,и шахматами,если все мальчики класса занимаются этими играми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-16м футболом-14м шахматами-9м (14+9)-16=7 Ответ:7мальчиков за задачу дали 5+
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