В классе 16 мальчиков. Из них 14мальчиков увлекаются футболом,9мальчиков шахматами.Сколько мальчиков увлекаются и футболом,и шахматами,если все мальчики класса занимаются этими играми?

Математика

В классе 16 мальчиков. Из них 14мальчиков увлекаются футболом,9мальчиков шахматами.Сколько мальчиков увлекаются и футболом,и шахматами,если все мальчики класса занимаются этими играми?

Автор: Гость