При аварийном торможении автомобиль Движушийся со скоростью 72 км. час остановился через 4 сек.Найдите тормозной путь

Математика
При аварийном торможении автомобиль Движушийся со скоростью 72 км. час остановился через 4 сек.Найдите тормозной путь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
автомобиль движется со скоростью 72км/ч. 72км/ч=72 000м/ч=1200м/мин=20м/сек. для того, чтоб остановиться, автомобилю понадобилось 4 сек. значит, тормозной путь составил 4*20=80м.
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