При аварийном торможении автомобиль Движушийся со скоростью 72 км. час остановился через 4 сек.Найдите тормозной путь

Гость: Гость:

автомобиль движется со скоростью 72км/ч. 72км/ч=72 000м/ч=1200м/мин=20м/сек. для того, чтоб остановиться, автомобилю понадобилось 4 сек. значит, тормозной путь составил 4*20=80м.