каков наименьший периметр квадата,если он делится без остатка на прямоугольники со сторонами 18 см и 8 см

Математика
каков наименьший периметр квадата,если он делится без остатка на прямоугольники со сторонами 18 см и 8 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата должна равняться наименьшему общему кратному сторон пряиоугольника. Поскольку  НОК (18; 8) = 72 , то периметр квадрата равен 4 * 72 = 288 см.
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