каков наименьший периметр квадата,если он делится без остатка на прямоугольники со сторонами 18 см и 8 см
Математика
каков наименьший периметр квадата,если он делится без остатка на прямоугольники со сторонами 18 см и 8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата должна равняться наименьшему общему кратному сторон пряиоугольника. Поскольку НОК (18; 8) = 72 , то периметр квадрата равен 4 * 72 = 288 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
чтобы сделать некоторую деталь на станке, надо затратить 3 мин на закрепление детали,15 мин.на ее обработку и 2 мин на снятие готовой детали со ста...
Математика
В классе 16 мальчиков. Из них 14мальчиков увлекаются футболом,9мальчиков шахматами.Сколько мальчиков увлекаются и футболом,и шахматами,если все мал...
Математика
запишите составные числа, разложение которых на простые множители состоит из двух однозначных простых чисел. Сколько таких составных чисел