в корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике.послетого как в корзину добавили 2 кг.,в ней стало винограда на 0,5 кг.больше,чем в яшике.сколько винограда было в карзине???
Алгебра
в корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике.послетого как в корзину добавили 2 кг.,в ней стало винограда на 0,5 кг.больше,чем в яшике.сколько винограда было в карзине???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в корзине было х кг винограда, а в ящике 2х кг. после того, как в корзину добавили 2кг, в ней стало х+2 кг винограда, что на 0,5кг больше, чем в ящике. х+2=2х+0,5 -х=-1,5 х=1,5 в корзине было 1,5кг винограда.
Гость:
допустим, в корзине было х винограда, тогда х+2=2х+0,5 2х-х=2-0,5 х=1,5 кг винограда в корзине
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