в корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике.послетого как в корзину добавили 2 кг.,в ней стало винограда на 0,5 кг.больше,чем в яшике.сколько винограда было в карзине???

Гость: Гость:

в корзине было х кг винограда, а в ящике 2х кг. после того, как в корзину добавили 2кг, в ней стало х+2 кг винограда, что на 0,5кг больше, чем в ящике. х+2=2х+0,5 -х=-1,5 х=1,5 в корзине было 1,5кг винограда.