Дано точки А(2;-3;4),В(-5;5;1),С(-2;3;9). Знайдіть координати такої точки D,щоб виконувалась рівність вектор АВ=вектор СD.
Геометрия
Дано точки А(2;-3;4),В(-5;5;1),С(-2;3;9). Знайдіть координати такої точки D,щоб виконувалась рівність вектор АВ=вектор СD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ = ( -5 -2 ; 5 - (-3) ; 1 - 4 ) = ( -7 ; 8 ; -3 ) Поскольку АВ = СD , то D = (-2 - 7 ; 3 + 8 ; 9 - 3) = (-9; 11; 6)
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