Химическая связь: CO2, NH4Cl

Химия
Химическая связь: CO2, NH4Cl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  CO2 ковалентная NH4Cl между азотом и водородом - ковалентная полярная, между азотом и хлором - ионная
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