стакан с подстаканником стоит 28руб, причем стакан в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и подстаканник?

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стакан с подстаканником стоит 28руб, причем стакан в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и подстаканник?

Автор: Гость