стакан с подстаканником стоит 28руб, причем стакан в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и подстаканник?
Алгебра
стакан с подстаканником стоит 28руб, причем стакан в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и подстаканник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть стакан стоит Х руб, тогда подстаканник стоит 6 * Х руб. Получаем уравнение Х + 6 * Х = 7 * Х = 28 , откуда Х = 28 / 7 = 4 Итак, стакан стоит 4 рубля, а подстаканник 6 * 4 = 24 рубля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
турист прошел 6 км лесом и 3 км по шоссе затратив на весь путь 2 час. С какой скоростью шел турист лесом если по шоссе его скорость была на 2 км / ...
Математика
для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара
Математика
За три дня выставку посетили 1500 школьников.Во второй день выставку посетили на 120 школьников меньше,чем в первый день,в третий день_на 120 школ...