турист прошел 6 км лесом и 3 км по шоссе затратив на весь путь 2 час. С какой скоростью шел турист лесом если по шоссе его скорость была на 2 км / ч больше
Алгебра
турист прошел 6 км лесом и 3 км по шоссе затратив на весь путь 2 час. С какой скоростью шел турист лесом если по шоссе его скорость была на 2 км / ч больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{6}{x}+\frac{3}{x+2}=2\\ 6(x+2)+3x=2x^2 +4x\\2x^2- 5x- 12=0\\D=25+8*12=11^2\\ x_{1}=4\ x_{2}=-3/2[/latex] отрицательное значениене подходит по условию задачи Ответ: 4 км/ч
Гость:
х км/ч скорость туриста в лесу х+2 км/ч скорость туриста по шоссе 6/х ч времени шел турист по лесу 3/(х+2) ч времени шел турист по шоссе По условию известно, что на весь путь он затратил 2 ч. Составим уравнение: 6/х + 3/(х+2) = 2 6(х+2) + 3х = 2х(х+2) 6х + 12 + 3х = 2х² + 4х 2х² + 4х - 9х - 12 = 0 2х² - 5х - 12 = 0 Д = 25 + 96 = 121 х1 = (5 - 11)/4 = - 6/4 (не удовл.) х2 = (5 + 11)/4 = 4 4 км/ч скорость туриста в лесу 4+2=6 км/ч скорость туриста по шоссе Ответ. 4 км/ч.
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