для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара

Математика
для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 -  3 x   4500 х= (4500*2)/3= 3000 Грамм малины   - 3килограмма
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