для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара

Математика

для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара

Автор: Гость