для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара
Математика
для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - 3 x 4500 х= (4500*2)/3= 3000 Грамм малины - 3килограмма
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