НА АЛЛЕЕ 37 ДЕРЕВЬЕВ.ПРИ СЧЕТЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 27-М ДЕРЕВОМ ОКАЗАЛАСЬ БЕРЕЗА.КАКОЙ ОНА БУДЕТ ПРИ СЧЕТЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ?СКОЛЬКО ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ДЕРЕВЬЯМИ В ЭТОЙ АЛЛЕЕ?ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ.ОТВЕТЫ 11 И3 36.
Математика
НА АЛЛЕЕ 37 ДЕРЕВЬЕВ.ПРИ СЧЕТЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 27-М ДЕРЕВОМ ОКАЗАЛАСЬ БЕРЕЗА.КАКОЙ ОНА БУДЕТ ПРИ СЧЕТЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ?СКОЛЬКО ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ДЕРЕВЬЯМИ В ЭТОЙ АЛЛЕЕ?ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ.ОТВЕТЫ 11 И3 36.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если береза в одном направлении 27-я, то после нее остаются 37 - 27 = 10 , поэтому при счете в обратном направлении она 11-я Если берез 37, то промежутков между ними 37 - 1 = 36.
Гость:
1) 37 - 27 = 10 но при обратном счете это "предшествующая береза" так что 10+1 = 11 2) 37-1 = 36
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