купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр.сколько билетов всего купили? составь и реши две задачи,обратные данной
Математика
купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр.сколько билетов всего купили? составь и реши две задачи,обратные данной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7+5=12 билетов 2) 12-5=7 билетов в кино 3)12-7=5 билетов в театр
Гость:
1. К.-7б Т.-5б 7+5=12(б) 2. К.5б Т.7б 5+7=12(б)
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