купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр.сколько билетов всего купили? составь и реши две задачи,обратные данной

Математика

купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр.сколько билетов всего купили? составь и реши две задачи,обратные данной

Автор: Гость