купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр.сколько билетов всего купили? составь и реши две задачи,обратные данной

Математика
купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр.сколько билетов всего купили? составь и реши две задачи,обратные данной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7+5=12 билетов 2) 12-5=7 билетов в кино 3)12-7=5 билетов в театр  
Гость:
                                         1. К.-7б Т.-5б  7+5=12(б)                                                                                     2. К.5б Т.7б  5+7=12(б)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 3/5+2 5/6 = виконати діі
Ответить
Алгебра
стакан с подстаканником стоит 28руб, причем стакан в 6 раз дешевле подстаканника. Сколько стоит стакан и подстаканник?
Ответить
Алгебра
турист прошел 6 км лесом и 3 км по шоссе затратив на весь путь 2 час. С какой скоростью шел турист лесом если по шоссе его скорость была на 2 км / ...
Ответить
Математика
для варенья из малины 2 части ягод берут 3 части сахара сколько килограммов малины было у мамы ,если для варки варенья она взяла 4 кг 500г сахара
Ответить
Химия
Химическая связь: CO2, NH4Cl
Ответить