Выберите формулы веществ, с которыми взаимодействует этан: Br2, HBr, O2, NaOH, H2O. Составьте уравнения соответствующих реакций, укажите условия их проведения и назовите образующиеся продукты.

Химия
Выберите формулы веществ, с которыми взаимодействует этан: Br2, HBr, O2, NaOH, H2O. Составьте уравнения соответствующих реакций, укажите условия их проведения и назовите образующиеся продукты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6 + Br2 = C2H5Br + HBr  бромэтан и хлорид брома 2C2H6 + 7O2=4CO2+6H2O      оксид углерода (IV) и вода      
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