Выберите формулы веществ, с которыми взаимодействует этан: Br2, HBr, O2, NaOH, H2O. Составьте уравнения соответствующих реакций, укажите условия их проведения и назовите образующиеся продукты.

Химия

Выберите формулы веществ, с которыми взаимодействует этан: Br2, HBr, O2, NaOH, H2O. Составьте уравнения соответствующих реакций, укажите условия их проведения и назовите образующиеся продукты.

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