сума трьох доданків 853.Перший доданок 275,другий 198.На скільки третій доданок більший від другого?

Математика
сума трьох доданків 853.Перший доданок 275,другий 198.На скільки третій доданок більший від другого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третій доданок  853 - (275 + 198) = 853 - 473 = 380 Третій доданок більший від другого на  380 - 198 = 182
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