сума трьох доданків 853.Перший доданок 275,другий 198.На скільки третій доданок більший від другого?
Математика
сума трьох доданків 853.Перший доданок 275,другий 198.На скільки третій доданок більший від другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третій доданок 853 - (275 + 198) = 853 - 473 = 380 Третій доданок більший від другого на 380 - 198 = 182
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
НА АЛЛЕЕ 37 ДЕРЕВЬЕВ.ПРИ СЧЕТЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 27-М ДЕРЕВОМ ОКАЗАЛАСЬ БЕРЕЗА.КАКОЙ ОНА БУДЕТ ПРИ СЧЕТЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ?СКОЛЬКО ПРОМЕЖУТК...
Математика
купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр.сколько билетов всего купили? составь и реши две задачи,обратные данной
Математика