С какой скоростью вылетел шарик из пружинного, пистолета если после выстрела он поднялся на высоту 5 м?

Физика

С какой скоростью вылетел шарик из пружинного, пистолета если после выстрела он поднялся на высоту 5 м?

Автор: Гость