С какой скоростью вылетел шарик из пружинного, пистолета если после выстрела он поднялся на высоту 5 м?
Физика
С какой скоростью вылетел шарик из пружинного, пистолета если после выстрела он поднялся на высоту 5 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку H = V² / (2 * g) , то V = √ (2 * g * H) = √ (2 * 9,8 * 5) ≈ 9,9 м/с.
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