О чайнике;... паром,...жаром,...стучит,...кричит.
Русский язык
О чайнике;... паром,...жаром,...стучит,...кричит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дышит паром,пышет жаром,громко стучит,янагрелся нам кричит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Выберите формулы веществ, с которыми взаимодействует этан: Br2, HBr, O2, NaOH, H2O. Составьте уравнения соответствующих реакций, укажите условия их...
Математика
сума трьох доданків 853.Перший доданок 275,другий 198.На скільки третій доданок більший від другого?
Математика
НА АЛЛЕЕ 37 ДЕРЕВЬЕВ.ПРИ СЧЕТЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 27-М ДЕРЕВОМ ОКАЗАЛАСЬ БЕРЕЗА.КАКОЙ ОНА БУДЕТ ПРИ СЧЕТЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ?СКОЛЬКО ПРОМЕЖУТК...