вислів "це все одно, що на вербу по груші лізти" означає?
Музыка
вислів "це все одно, що на вербу по груші лізти" означає?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даний вислів означає те,що робота буде виконана без користі,не тим шляхом. Бо ж ,якби ми полізли вербу,то ні в якому разі не знайшли б там груш.
Гость:
Аналог грецької фрази "сизифова праця"
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