написать письмо учителю русского языка?

Русский язык
написать письмо учителю русского языка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте, дорогая ..... пишет вам ваш ученик.... Как ваши дела? Мы  с вами давно не виделись, хотелось бы очень увидется! Я перешел в 5 класс учусь хорошо, но с вами учился еще лучше если б вы учили мекня и моих друзей. Многоуважаемая .... приезжайте к нам в гости мы будем очень рады. Спасибо вам за все. Досвидания!!  
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