соединить пептидной связью аминокислоты ванилинC3H7-CHNH2-COOH с глицином CH2NH2-COOH
Биология
соединить пептидной связью аминокислоты ванилинC3H7-CHNH2-COOH с глицином CH2NH2-COOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валин, а не ванилин. (Ванилин - ароматическое соединение) С3Н7-СН(NH2)-COOH + CH2(NH2)COOH = C3H7-CH(NH2)-CO-NH - CH2-COOH + H2O Жирным выделена пептидная связь.
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