Женя и Антон учатся в одном классе.У Антона одноклассников вчетверо больше, чем одноклассниц. А у жени одноклассниц на 17 меньше , чем одноклассников. Кто Женя: девочка или мальчик?

Математика

Женя и Антон учатся в одном классе.У Антона одноклассников вчетверо больше, чем одноклассниц. А у жени одноклассниц на 17 меньше , чем одноклассников. Кто Женя: девочка или мальчик?

Автор: Гость