Женя и Антон учатся в одном классе.У Антона одноклассников вчетверо больше, чем одноклассниц. А у жени одноклассниц на 17 меньше , чем одноклассников. Кто Женя: девочка или мальчик?
Математика
Женя и Антон учатся в одном классе.У Антона одноклассников вчетверо больше, чем одноклассниц. А у жени одноклассниц на 17 меньше , чем одноклассников. Кто Женя: девочка или мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПУсть девушек в классе х, мальчиков y тогда 1) если Женя девочка x-1=y-17 y-1=4x x=y-17+1=y-16 y-1=4(y-16) y-1=4y-64 y-4y=-64+1 -3y=-63 y=21 x=21-16=5 2)если ЖЕня мальчик тогда y-1=4x x+17=y-1 x=y-1-17=y-18 y-1=4(y-18) y-1=4y-72 y-4y=-72+1 -3y=-72+1=-71 невозможно значит ответ: Женя девочка
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