Какова молекулярная формула полимера образовоного соединением 10 молекул глюкозы путем поминондесации (не помню как правильно пишется).
Биология
Какова молекулярная формула полимера образовоного соединением 10 молекул глюкозы путем поминондесации (не помню как правильно пишется).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс называется поликонденсация. 10С6Н12О6 --> (C6H10O5)10 + 10H2O
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