Відстань від точки А(4;у;-2) і В(3;2;-5) дорівнює корінь 26.Знайдіть значення у!!!!!!!!!1 Будь ласка поможіть!!!!!!!!11

Гость: Гость:

за формулою відстані між точками, заданих координатами маємо, що (4-3)^2+(y-2)^2+(-2-(-5))^2=(корінь(26))^2 1+(y-2)^2+9=26 (y-2)^2=26-1-9=16 звідки y-2= 4 або y-2=-4 y=4+2 або y=-4+2 y=6 або y=-2 відповідь y=6 або y=-2