Два разноименные равные по модулю заряды,находящиеся на расстоянии 3 см друг от друга ,притягиваются с силой 2мН.Определить модули зарядов

Физика

Два разноименные равные по модулю заряды,находящиеся на расстоянии 3 см друг от друга ,притягиваются с силой 2мН.Определить модули зарядов

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