Два разноименные равные по модулю заряды,находящиеся на расстоянии 3 см друг от друга ,притягиваются с силой 2мН.Определить модули зарядов
Физика
Два разноименные равные по модулю заряды,находящиеся на расстоянии 3 см друг от друга ,притягиваются с силой 2мН.Определить модули зарядов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=k*(q²/r²) k*q²=F*r² q=√(F*r²/k) q=√(2*10⁻³*0,03²/8,98*10⁹) q=√(0,0002*10⁻¹²)
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