При посадке овощей после одног дня работы остались незасаженными 3/4 га поля. Какая площадь осталась бы незасаженной, если бы в этот день овощи высадили на площади, большей на 7/20 га?

Математика
При посадке овощей после одног дня работы остались незасаженными 3/4 га поля. Какая площадь осталась бы незасаженной, если бы в этот день овощи высадили на площади, большей на 7/20 га?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незасаженная площадь тогда составляла бы 3/4 - 7/20 = 75/100 - 35/100 = 40/100 = 2/5 га, или 0,4 га. Ответ: 0,4 га.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Відстань від точки А(4;у;-2) і В(3;2;-5) дорівнює корінь 26.Знайдіть значення у!!!!!!!!!1 Будь ласка поможіть!!!!!!!!11
Ответить
Физика
Слиток серебра массой 120г при остывании то 66*С до 16*С передал окружающей среде 1,5 кДж теплоты.Как велика удельная теплоёмкость серебра?
Ответить
Биология
Какова молекулярная формула полимера образовоного соединением 10 молекул глюкозы путем поминондесации (не помню как правильно пишется).
Ответить
Алгебра
Преобразуйте выражение 4(3y-1)-5(y+3)+6(4y-4)
Ответить
Геометрия
дано дві площини, які перетинаються по прямій a, і пряму b, яка лежить в одній площині і перетинає другу.доведіть, що прямі a і b перетинаються
Ответить