При посадке овощей после одног дня работы остались незасаженными 3/4 га поля. Какая площадь осталась бы незасаженной, если бы в этот день овощи высадили на площади, большей на 7/20 га?

Математика

При посадке овощей после одног дня работы остались незасаженными 3/4 га поля. Какая площадь осталась бы незасаженной, если бы в этот день овощи высадили на площади, большей на 7/20 га?

Автор: Гость