При посадке овощей после одног дня работы остались незасаженными 3/4 га поля. Какая площадь осталась бы незасаженной, если бы в этот день овощи высадили на площади, большей на 7/20 га?
Математика
При посадке овощей после одног дня работы остались незасаженными 3/4 га поля. Какая площадь осталась бы незасаженной, если бы в этот день овощи высадили на площади, большей на 7/20 га?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незасаженная площадь тогда составляла бы 3/4 - 7/20 = 75/100 - 35/100 = 40/100 = 2/5 га, или 0,4 га. Ответ: 0,4 га.
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