с сетки с мячами взяли 4 мяча.и в ней еще осталось 12 мячей. на сколько мячей больше осталось,чем взяли
Математика
с сетки с мячами взяли 4 мяча.и в ней еще осталось 12 мячей. на сколько мячей больше осталось,чем взяли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала было 12 + 4 = 16 мячей. На 12 - 4 = 8 мячей больше осталось, чем взяли. Ответ: на 8 мячей больше.
Гость:
12-4=8(м.) Ответ:на 8 мячей.
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