с сетки с мячами взяли 4 мяча.и в ней еще осталось 12 мячей. на сколько мячей больше осталось,чем взяли

Математика

с сетки с мячами взяли 4 мяча.и в ней еще осталось 12 мячей. на сколько мячей больше осталось,чем взяли

Автор: Гость