постройто отрезок ABдлина 8см: А)отрезок MN длина которого составляет25%длины отрезка AB , б)отрезокXY длина которого составляет 150%длины отрезкаAB
Математика
постройто отрезок ABдлина 8см: А)отрезок MN длина которого составляет25%длины отрезка AB , б)отрезокXY длина которого составляет 150%длины отрезкаAB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) МН=8*25:100= 2 см б) ХУ= 8*150:100 = 12 см
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